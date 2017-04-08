İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Tamamıyla kınanılacak bir olaydır" dedi



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, dünyayı bu olaya karşı tavır koymaya çağırdı.



Ruhani, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye'deki Şayrat Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı, bölgede terör ve aşırıcılığın, dünya çapında düzensizlik ve kanunsuzluğun güçlenmesi anlamına gelip ve tamamıyla kınanılacak bir olaydır" ifadelerini kullandı.



Ruhani mesajında, "Dünyayı, bölge ve dünya için tehlikeli ve yıkıcı sonuçları olan bu tip politikalara karşı tavır koymaya çağırıyorum" dedi.







kaynak:habertürk