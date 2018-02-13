Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi vururlarsa karşılık veririz" diyen ABD'ye "Hiç Osmanlı tokadı yememiş olmadıkları da çok açık." diyerek çok sert tepki verdi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi vururlarsa karşılık veririz" diyen ABD'ye sert çıktı: Hiç Osmanlı tokadı yememiş olmadıkları da çok açık.

İşte Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

"TÜRKİYE NASIL UYMASI GEREKİYORSA AMERİKA'NIN DA UYMASI GEREKİR"

Harekatı yazın başlatmış olsaydık oradaki tahkimatlar birer kaleye dönüşecektir. Eğer ortadaki görüntüye rağmen tüm bu hazırlıkların ülkemize yönelik olmadığını iddia edenler varsa artık onlara söyleyeceğimiz söz yoktur. Türkiye'nin refleksi olabilecek en askeri tepkidir. Adeta bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu nasıl NATO üyeliğidir? Biz NATO'da berabersek yürüyen hükümler neyse Türkiye buna nasıl uyması gerekiyorsa Amerika'nın da o kadar uyması gerekir.

"SEN NATO ÜYESİ İSEN BUNUN KARŞISINDA DURMAN GEREKİR"

NATO eşittir ABD değildir. NATO da tüm ülkelerin her biri eşittir. NATO'nun iç hukuku neyse ona hepimiz aynı şekilde uymak zorundayız.Sen kalkar da YPG'yi, PYD'yi bize göre terör örgütü değildir diyorsa, geç onu bir kenara. Peki NATO'da bir ülkeye saldırılıyorsa sen NATO mensubu olarak bunun karşısında durman gerekir. NATO hukuku bunu gerektirir.

"SURİYE'DE DEAŞ TİYATROSUNUN ARTIK SONU GELMİŞTİR"

Sen imkanların elverdiği için buraya rahat rahat giriyorsun. Paraysa para veriyorsun. Şu anda 550 milyon dolar civarında parasal destek.Bunun 3 milyar dolara çıkacağı yönünde fiskoslar var. Güya DEAŞ'la mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DEAŞ'la Türkiye karşı yer alıyor. Siz kaç tane DEAŞ'lı yok ettiniz? DEAŞ'ı nereye sevk ettiniz? Ortada kabullenecek hiçbir vaka yok. Biz bölgede kimin kimin yanında olduğunu teker teker tespit ediyor, kaydediyoruz. Artık hiç kimsenin DEAŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Hepsi bugün DEAŞ'la birlikte hareket ediyor. Suriye'de DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir.

"HİÇ OSMANLI TOKADI YEMEMİŞ OLDUKLARI DA ÇOK AÇIKTIR!"

Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş olmadıkları da çok açık. Türkiye'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleriyle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadıklarını görecekler.

"BAZI ŞEYLERİ DE AÇIKÇA KONUŞMANIN ZAMANI GELMİŞTİR"

Biz elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız. Hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi imha edeceğiz. O zaman sırtlarını sıvadıkları teröristlerin yanlarında durmamalarını tavsiye ederiz. Buradan Amerika halkına sesleniyorum. Amerika bütçesinden çıkan bu paralar Amerika halkının cebinden çıkan paralardır. Bu konuda Amerika halkının duyarlılığını gündeme getirmek istiyorum. Şu anda milli bütçeden böyle bir paranın çıkması manidardır. Madem ki takke düşmüştür, kel görünmüştür,bazı şeyleri açıkça konuşmanın zamanı gelmiştir.

"HEMEN YANIBAŞIMIZDA EN BÜYÜK PAYLAŞIM SAVAŞI DEVAM EDİYOR"

Karşımızdaki teröristlerin PKK, PYD, DEAŞ, YPG, DEAŞ, FETÖ'nün arkasındakileri tanıyoruz. Bu terör örgütlerinin ihtiyaç duyan herkesin tepe tepe kullandığı, ihtiyaç bitince attığı veya bir başkasının kucağına bıraktığını biliyoruz. Onlarla baş etmeden asıl sorunu çözemeyeceğimiz ortadadır. Bu arayış döneminin maliyeti ise herkes için çok ağır olur. Yanı başımızdaki koskoca bir coğrafyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı şu anda devam ediyor.

"NE VERECEK BİR KARIŞ TOPRAĞIMIZ NE FEDA EDECEK EVLADIMIZ VARDIR"

Bizim kimseye verecek ne bir karış toprağımız ne de bir hiç uğruna feda edecek evladımız yoktur. Bu toprakları kanlarımızla yoğurarak vatan haline getirdik. Bizim başka bir vatanımız yok. Bayrağımızın altında ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür, en yücesidir. Bu anlayışla birlikte Kurtuluş Savaşımızdan sonraki en büyük istikbal ve istiklal mücadelesini aynı zamanda haysiyet ve onur savaşını yürütüyoruz.

"İMANIMIZLA, İMKANLARIMIZLA VATANIMIZIN SAVUNMASINI YAPIYORUZ"

Biz bu dünyada böyle bir imanı boğacak bir güç tanımadık, tanımıyoruz. Masa başında hazırlanmış projelerini uygulamaya çalışıyorlar olabilir.Biz tüm gücümüzle, kalbimizle, imkanlarımızla vatanımızı koruyor, geleceğin müdafaasını yapıyoruz. Ölürsek şehit, dönersek gaziyiz diyen bir milletin evlatlarının üstesinden gelemeyeceği hiçbir mücadele yoktur.

"BİZ İNANIYORUZ Kİ ALLAH'TAN BAŞKA GALİP YOKTUR"

Dün çukur eylemlerinde hemen ardından Fırat Kalkanı'nda destan yazan kahramanlarımız bugün de Zeytin Dalı operasyonlarında destan yazıyor. Rabbim evlatlarımızı korusun, muhafaza etsin. Rabbim düşmanlarımıza fırsat vermesin. Hepsinin gizlendikleri inlerinde gömeceğimiz açıktır. Teröristleri besleyip üzerimize salanlarla baş etme konusunda kendimize güvenimiz tamdır. Biz bir şeye inanıyoruz, La galiba Allah, Allah'tan başka galip yoktur.

"FETÖ'NÜN YAPTIĞI TAHRİBATI YEDİ DÜVEL YAPAMAZDI"

Bizi asıl üzen içimizdeki ihanet şebekeleri. Bizi asıl yaralayan içimizdeki gafiller, kuklalardır. FETÖ'nün Emniyet teşkilatımızda, Adalet teşkilatımızda, ordumuzda, iş dünyamızda, sivil toplum kuruluşlarımızda bütün yapılan tahribatı bana inanın yedi düvel bir araya gelse yapamazdı. Ham dolsun bu büyük ihanet çetesinin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Geçen her gün bu hainlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. PKK her ne kadar dış desteğe sahip olsa da içimizde yuvalanmış bir başka ihanet şebekesidir.

"BİR GRUP SİYASETÇİ TERÖR ÖRGÜTÜNE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMİYOR"

Bölücü örgüt önce Irak'ta, Kandil ve çevresinde yuvalanmıştı.Şimdi de Suriye'de sınırlarımızın tamamını kapatmayı hedefliyor. Bir grup siyasetçi maalesef bu örgüte terör örgütü bile diyemiyor.

"ZERRE KADAR YÜREK VARSA AÇIKÇA BUNLAR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR DERSİN"

Bakıyorsunuz ana muhalefetin genel başkanı,yardımcıları neler söylüyor. Mensupları neler söylüyor. Şu anda terör örgütünün uzantısı durumunda olan partinin temsilcileri neler konuşuyor? 2014 yılında Suriye'de askerimizi şehit eden, ülkemize füzeyle, havanla saldıran YPG için 'terör örgütü değildir, vatanını kurtarmak için bir oluşumdur' diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu Türkiye'de, içimizde.Şimdi kendisine sorulduğunda kemkümle cevap vermekte.Şöyle ağız dolusu YPG, FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü diyememektedir bay Kemal! Senin yüreğin varsa, sen de zerre kadar yürek varsa, siyasi ahlakın varsa açıkça dersin ki bunlar terör örgütüdür.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ" SÖZÜNDEN TİKSİNMİŞ

Kaç kez söyledim, Nusra, El Kaide terör örgütüdür. Ama senin kulağın var duymazsın. Dilin var hakikati söyleyemezsin. Sadece kendisinin değil partisindeki pek çok kişinin aksi yönde beyanları var. Son kongrede adeta ödüllendirilerek bizzat genel başkanı tarafından parti meclisine girenler var. Bu kişi "hayatta hiç bir şeyden tiksinmedim, şehitler ölmez, vatan bölünmez' sözünden tiksindiğim kadar" demiştir. Bunu ben söylemedim. Uykumdan kaldıran sabah ezanı için camiyi basıp, imam keseyim diyor. Bu CHP'nin cibiliyeti bu.

"BUNLARIN BİR TANESİ TERÖRİST CENAZELERİNDE GÖRÜLMESİYLE MEŞHUR"

İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Sadece sur içinde yüzlerce o tarihi camileri bunların nasıl yıktığını biliyorum. İstanbul'a il başkanı yaptıkları bir başkası da, "Ben oğlumu şehit olsun diye büyütmezsek oğlun şehi olmayabilir" diyor. Bunlardan birisi eşi görevden alınmış. Kendisi terörist cenazelerinde görülmesiyle meşhur. Kimi PYD/YPG'yi kimi Esed'i kendisine ortak seçmiş.

"HDP'NİN SON KONGRESİNDE BENZER REZİLLİKLER YAŞANDI"

15 Temmuz'a tiyatro diyen, kontrollü darbe diyen, şehitlerimize, gazilerimize hakaret eden niceleri saymıyorum. En büyük şanssızlığımız böyle bir ana muhalefete sahip olmamız. Kendine çeki düzen vermek yerine maalesef giderek terör örgütlerinin elinde oyuncağa dönüşüyor. CHP'nin adeta takip ettiği HDP adında ikizi var.Bölücü terör örgütünün siyasi kolu gibi çalışan bu parti, eskiden beri kongrelerinde İstiklal Marşı çaldırmayan, Türk Bayrağı astırmayan bir fitne katarı. Son kongrelerinde de benzer rezillikler yaşandı.

"MEHMETÇİK SİVİLLER ZARAR GÖRMESİN DİYE HAYATINI RİSKE ATIYOR"

Şu anda cezaevinde tutuklu eş başkanlarını dolaylı yoldan göstermeye kalkanlar oldu. Bu parti resmi hesabından terör örgütünü kastederek "Afrin'de büyük bir eylem sarf ediliyor" diyebiliyor. Askerimiz siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyor.

"BİZ KİRLİ BİR SAVAŞI ASLA YÜRÜTMEYECEĞİZ"

Biz asla düşmanlarımıza benzemeyeceğiz. Çocukları, kadınları, biçare insanları kendimize canlı kalkan yapmayacağız. Kirli bir savaş asla yürütmeyeceğiz. Her şey bitince düşmanlarımızı, içimizdeki ihanetleri evlatlarımıza anlatacağız.

Kaynak: haberinburada