Sivasspor'dan Volkan Şen bombası... Son olarak Belçika'nın Oostende takımından Gohi Bi'yi kadrosuna katan Sivasspor, bonservisi elinde bulunan Volkan Şen için temasta bulundu.

Edinilen bilgiye göre başarılı futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu şekilde ilerliyor. Teknik direktör Samet Aybaba, Volkan'ı bizzat ikna etmeye çalışıyor.

AMERİKA'YA GİTMEK İSTİYORDU

Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedildikten sonra eşinin ABD'de yaşaması üzerine Amerika'da bir takım arayan Volkan Şen kendisine uygun bir takımla anlaşamadı.

Bunun üzerine Avrupa ve Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendiren milli futbolcu transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Sivasspor'la anlaştığı iddia edildi.

Kaynak: haberinburada