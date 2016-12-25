ABD yeni başlattığı uygulama ile birlikte ülkeye giriş yapacak olan yabancılardan sosyal medya hesaplarını da istemeye başladı. Pek çok farklı sosyal medya hesabının girilmesini isteyen Amerika Birleşik Devletlerinin bu kararının arkasında dünya genelinde artan terör olayları olduğu tahmin ediliyor.



ABD yeni başlattığı uygulama ile birlikte ülkeye giriş yapacak olan yabancılardan sosyal medya hesaplarını da istemeye başladı. Pek çok farklı sosyal medya hesabının girilmesini isteyen Amerika Birleşik Devletlerinin bu kararının arkasında dünya genelinde artan terör olayları olduğu tahmin ediliyor. Detaylar haberimizde.



Son dönemde dünya genelinde artan terör olayları nedeniyle yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulama ile birlikte Amerika'ya gitmek isteyen yabancılara vize başvurusu sırasında ek bazı bilgiler sorulacak. Bu bilgiler alışılmışın dışında olacak.



Amerika Birleşil Devletleri'ne gitmek isteyenlere sosyal medya hesaplarının tek tek linkleri yeni gelen düzenleme ile birlikte sorulacak. İnternet üzerinden yapılan işlemler arasına eklenen sosyal medya kısmı bile birlikte kullanıcılar sahip olduğu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedln, Tumblr hatta GitHub hesaplarını elçiliğe bildirilecek. Şu an için zorunlu tutulmayan bu bölüm de bilgiler opsiyonel olarak girilmekte.



Girilen sosyal medya hesaplarının incelemesiyle birlikte ‘uygunsuz' bir durum bulunması halinde Amerika'ya girişiniz engellenecek veya verilmiş olan vize iptal edilecek. Resmi bir açıklama ile duyurulmayan uygulama şu an aktif halde.



Şirketler Trump'ın İsteğini Kabul Etmedi



Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Apple, Google, Uber ve WordPress ile bir araya gelmişti. Şirketlerden Müslüman kişilerin kişisel verilerinin saklanmasını isteyen yeni başkan tepki ile karşılaşmıştı.







Hiçbir şirket bunu kabul etmeyerek başkana karşı çıkmıştı. Müslüman karşıtı olan yeni ABD başkanı göreve gelmeden sosyal medya hesaplarının istenmeye başlanması ise soru işaretleri yarattı. Başkan göreve geldikten sonra ise büyük ihtimalle bu kısımları doldurmak zorunlu olacak ve özellikle Müslümanlar detaylıca izlenecek.