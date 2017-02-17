

Özellikle Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından ABD havaalanlarındaki kontroller bir hayli arttırılmış gözüküyor. Havaalanlarından ülkeye alınmadan önce sorgulanan onlarca insandan sonra, Business Insider havaalanında böyle bir durumla karşılaşmanız halinde yapabileceklerinizi derledi.



ABD'ye giriş yaparken, sınır görevlilerinin ABD vatandaşlarını veya ziyaretçileri arama hakkı bulunuyor. Arama hakkı cep telefonlarını ve yanınızda bulunan bütün elektronik cihazları da kapsıyor.



TELEFONUNUZ UZMANLARA GÖNDERİLEBİLİR



Gümrük ve Sınırları Koruma Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yayınladığı broşürde, sınır polisinin cep telefonlarına el koyabileceği, hatta uzman analizine göndermek için bir kopyasını alabileceği belirtiliyor.







kaynak:habertürk