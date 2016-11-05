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abd'ye çarpıcı fetö uyarısı

ABD'YE ÇARPICI FETÖ UYARISI

Amsterdam: FETÖ, bu yıl ABD'deki 26 eyalette, 140'tan fazla okulda yaklaşık 60 bin öğrenciye eğitim verdi, ülke ekonomisinden yarım milyar dolar çekti. FETÖ, 140 ülkedeki 2 bin okulu ile üstü örtülü siyasi faaliyetler gerçekleştiriyor

Tarih : 05 Kasım 2016, 09:14
Puan Ver : Abd'ye Çarpıcı Fetö Uyarısı(10/10)7


Amsterdam & Partners hukuk firmasının yöneticisi Robert Amsterdam, Türkiye'de 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), sadece bu yıl ABD ekonomisinden yarım milyar dolar çektiğini ve 60 bine yakın Amerikalı öğrenciye eğitim verdiğini açıkladı.



East Lansing kentinde Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki bir programa video konferans yöntemiyle katılan Amsterdam, FETÖ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



FETÖ kurumlarının nasıl çalıştığını anlamak için çok derine inmek gerektiğini belirten Amsterdam, "FETÖ'nün tüm sistem ve aktivitelerine bir bütün olarak bakmalısınız, tek başına parçalarına bakarak onları anlayamazsınız." dedi.



Amsterdam, FETÖ kurumlarının, siyasi ilişki ve PR çalışmaları için ciddi para harcadığını ve çok sayıda dinler arası diyalog organizasyonu düzenleyerek bu etkinliklere Amerikalı siyasileri davet ettiğini hatırlattı.



Siyasi yapıyla bu kadar içli dışlı olan bir kurumun hükümet fonlarına ihtiyaç duyacağına dikkati çeken Amsterdam, bu nedenle FETÖ'nün ABD'deki okullarına öncelikle baktıklarını dile getirdi.








Etiketler: Abd  Ye  Çarpıcı  Fetö  Uyarısı    haber

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