

15 Temmuz darbe girişiminin kilit iki ismi Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'a ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkarken ikilinin darbe talimatını almak için 11 Temmuz 2016'da ABD'ye TK003 sefer sayılı uçakla gittikleri belirlendi. Öksüz'ün darbe talimatını almak için ABD'ye gidiş ve gelişlerinde yanında Kemal Batmaz olduğu ortaya çıkmıştı.







Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç, Adil Öksüzve Kemal Batmaz'a ilişkin yeni bilgilere ulaştı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Batmaz ve Öksüz 10 Haziran'da, 11 Temmuz günü için ABD'ye giden TK003 sefer sayılı uçağa rezervasyon yaptırdı.







Darbe talimatı almak için ABD'ye aynı uçakta giden Adil Öksüz, business bölümünde bulunan 04G, Kemal Batmaz ise ekonomi sınıfında bulunan 27H numaralı koltukta oturdu.







Öksüz ve Batmaz, darbe girişimine ilişkin talimat aldıktan sonra 13 Temmuz'da TK002 sefer sayılı uçakla Türkiye'ye döndü. Dönüş yolunda aynı uçakta Batmaz 29E numaralı koltukta otururken, Adil Öksüz'ün ise 15H numaralı koltuğu kullandığı tespit edildi.







HEP AYNI TARİHLERDE







Savcılık, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın darbe girişimi öncesinde aynı zamandiliminde ABD'de bulunduklarını tespit etti. Buna göre 18 Ekim 2009'da Adil Öksüz ABD'ye giderken, Kemal Batmaz da 20 Ekim 2009'da uçtu. Batmaz 22 Ekim 2009'da, Öksüz 23 Ekim 2009'da yurda döndü. Adli Öksüz ve Kemal Batmaz'ın 16 Mayıs 2010 tarihinde ABD'ye gidip, 25 Mayıs 2010 tarihinde birlikte yurda döndükleri de belirlendi.







Savcılık, 143. Filo'da görüntüleri ortaya çıkan sivil imamlardan olduğu iddia edilen Harun Biniş'in de TİB'den önce 2009 yılında, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen Kaynak Holding bünyesindeki Venero Bilişim isimli şirkette çalıştığını tespit etti. Harun Biniş ile Kemal Batmaz'ın bu işyerinde tanıştıkları belirlendi. Biniş, 26 Ekim 2010 tarihinde TİB'de uzman olarak çalışmaya başladı. Savcılık, Biniş'in 1 Temmuz 2016'dan itibaren telefonunu kullanmadığını saptadı. Batmaz ifadesinde, Biniş'le tarla bakmaya gittiğini söylemişti.