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ABD'ye Ait Helikopter Yemen'de Denize Düştü: 1 Asker Kayıp

ABD'YE AİT HELİKOPTER YEMEN'DE DENİZE DÜŞTÜ: 1 ASKER KAYIP

ABD ordusuna ait askeri helikopter, Yemen'de eğitim uçuşu yaptığı esnada denize düştü. Mürettebattaki 5 asker kurtarılırken 1 asker için arama çalışmaları devam ediyor.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Abd'ye Ait Helikopter Yemen'de Denize Düştü: 1 Asker Kayıp(5/10)1

ABD ordusuna ait askeri helikopter, Yemen'de eğitim uçuşu yaptığı esnada denize düştü. Helikopterde bulunan 6 kişilik mürettebattan 5'i kurtarıldı, 1 asker ise aranıyor.

5 ASKER KURTARILDI, 1 ASKER KAYIP

Yetkililer, ABD ordusuna ait Black Hawk tipi bir helikopterin eğitim uçuşu yaptığı esnada Yemen'de denize düştüğünü bildirdi. ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'in güney sahilinden yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada, helikopterde bulunan 6 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığını 1 askerin kayıp olduğunu belirtti.

KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yemen'de düşen ABD helikopterinin neden düştüğü ise henüz bilinmezken kaza nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan kaybolan ABD askerinin arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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