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Abdürrahim Albayrak: Fatih Hoca Gelecek Ama Sürprizleri Var

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: FATİH HOCA GELECEK AMA SÜRPRİZLERİ VAR

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ın "Terim gelecek ama sürprizleri var. Söylersem şimdi kızar." sözleri taraftarları coşturdu.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 08:40
Puan Ver : Abdürrahim Albayrak: Fatih Hoca Gelecek Ama Sürprizleri Var(10/10)6

Edirne'de katıldığı bir düğünde Galatasaraylı eski yönetici Abdürrahim Albayrak, taraftarları coşturdu.

Gelin ve damada Galatasaray forması veren Albayrak, "Fatih hoca Galatasaray'a gelmeyecek mi?" sorusu üzerine, "Fatih hoca gelecek ama sürprizleri var. Bekleyin çok güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Söylersem şimdi kızar" ifadesini kullandı.

Bu sözler sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya ve coşturmaya yetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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