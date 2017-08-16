Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ın "Terim gelecek ama sürprizleri var. Söylersem şimdi kızar." sözleri taraftarları coşturdu.

Edirne'de katıldığı bir düğünde Galatasaraylı eski yönetici Abdürrahim Albayrak, taraftarları coşturdu.

Gelin ve damada Galatasaray forması veren Albayrak, "Fatih hoca Galatasaray'a gelmeyecek mi?" sorusu üzerine, "Fatih hoca gelecek ama sürprizleri var. Bekleyin çok güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Söylersem şimdi kızar" ifadesini kullandı.

Bu sözler sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya ve coşturmaya yetti.

Kaynak: haberinburada