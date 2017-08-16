ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: FATİH HOCA GELECEK AMA SÜRPRİZLERİ VAR
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ın "Terim gelecek ama sürprizleri var. Söylersem şimdi kızar." sözleri taraftarları coşturdu.
Edirne'de katıldığı bir düğünde Galatasaraylı eski yönetici Abdürrahim Albayrak, taraftarları coşturdu.
Gelin ve damada Galatasaray forması veren Albayrak, "Fatih hoca Galatasaray'a gelmeyecek mi?" sorusu üzerine, "Fatih hoca gelecek ama sürprizleri var. Bekleyin çok güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Söylersem şimdi kızar" ifadesini kullandı.
Bu sözler sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya ve coşturmaya yetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar