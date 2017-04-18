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abdurrahim albayrak: ben olsam tudor'u gönderirdim

ABDURRAHİM ALBAYRAK: BEN OLSAM TUDOR'U GÖNDERİRDİM

Abdurrahim Albayrak, takımın yıldızları ile Tudor arasında yaşanan problemlerle ilgili sorulan bir soruya şöyle cevap verdi:

Tarih : 18 Nisan 2017, 11:20
Puan Ver : Abdurrahim Albayrak: Ben Olsam Tudor'u Gönderirdim(6/10)3


"SNEİJDER VE PODOLSKİ'Yİ OYNATMIYORSAK KENDİMİZE BAKMAMIZ LAZIM"



Abdurrahim Albayrak, takımın yıldızları ile Tudor arasında yaşanan problemlerle ilgili sorulan bir soruya şöyle cevap verdi:



"Sneijder de Podolski birer dünya yıldızı. Galatasaray bunları şampiyon olmak için aldı. Demek ki Medipol Başakşehir maçında şampiyon olmak istememişiz. Sneijder ve Podolski'yi oynatmıyorsak kendimize bakmamız lazım.



Dünyanın en zor işi yıldız futbolcuyu mukavelesinin son yılı oynatmaktır. Biz Ali Dürüst'le bunu başardık. Sneijder'i odaya aldım ve 'Bu Galatasaray şampiyon olursa, sen herkesle iyi geçinirsen giderken davul zurnayla gidersin. Antrenör olarak gelsen dahi davul zurnayla karşılanırsın. Kapıları açık tutman lazım. Seninle mukavele yapacağız ama seninle yaparsak birçok oyuncuyla yapmam lazım beni zor durumda bırakma' dedim. O da 'sen öyle diyorsan, doğrudur' dedi ve son yıl Sneijder gibi futbolcuyu mukavele imzalatmadan son dakikaya kadar oynattık. Başakşehir maçında yemin ederim sana ayaklarımı vurmaktan paramparça etmişim. Ben Galatasaray'sız yaşayamam."



"ŞAMPİYONLAR LİGİ GİDİYOR"



Takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinin gün geçtikçe zorlaştığını dile getiren Albayrak, "Tudor kendisine göre yeni bir sistem oturtmak istiyor ama şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi gidiyor onun farkında değil. Bizim buradan alacağımız para, bunun hevesiyle satacağımız kombineler var. Ben futbolculara sabaha kadar bunu anlatırdım. Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse kime kombine satacağız? Kim gelip iyi paralara göğüs reklamı verecek" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








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