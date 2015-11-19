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abdurrahim albayrak: allahım inanamıyorum!

ABDURRAHİM ALBAYRAK: ALLAHIM İNANAMIYORUM!

Galatasaray, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından en ilginç tepki ise Hamzaoğlu'nu Galatasaray'a getiren isim olan eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak'tan geldi.

Tarih : 19 Kasım 2015, 11:09
Puan Ver : Abdurrahim Albayrak: Allahım İnanamıyorum!(6/10)5


Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray'ın başına geçmesinde en önemli pay sahibi eski yönetici Abdürrahim Albayrak'tı. Tecrübeli yönetici, Prandelli sonrasında sarı kırmızılı camiada Hamza Hamzaoğlu ismini ilk ortaya atan isim olurken transfer görüşmesini de bizzat yapmış ve imza töreninde de Hamzaoğlu'nun yanında yer almıştı.



Ayrılık haberi sonrasında ise Albayrak, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

 








Etiketler: Abdurrahim  Albayrak  Allahım  İnanamıyorum    haber

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