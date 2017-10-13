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Abdullah Öcalan Öldü İddialarına Başsavcı Cevap Verdi: Yayanlar İçin Gereği Yapılacak

ABDULLAH ÖCALAN ÖLDÜ İDDİALARINA BAŞSAVCI CEVAP VERDİ: YAYANLAR İÇİN GEREĞİ YAPILACAK

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak, haberi yayanlar hakkında gereğinin yapılacağını açıkladı.

Tarih : 13 Ekim 2017, 22:20
Puan Ver : Abdullah Öcalan Öldü İddialarına Başsavcı Cevap Verdi: Yayanlar İçin Gereği Yapılacak(9/10)5

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

"HABERLER GERÇEK DEĞİL"

Bursa Cumhuriyet Basşsavcısı Uğurhan Kuş imzası ile yapılan yazılı açıklamada, İmralı Adası'nda bulunan, ömür boyu hapis cezasını çarptırılan terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü şeklindeki sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"YAYANLAR HAKKINDA GEREĞİNE TEVESSÜL EDİLDİ"

"Bazı sosyal medya hesaplarından Abdullah Öcalan isimli hükümlünün öldüğü yönünde haberler yer aldığı anlaşılmış olup, bu haberler tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereğine tevessül edilmiş olup, kamuoyuna saygıyla sunulur" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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