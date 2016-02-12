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ABDULLAH GÜL'ÜN KAYINPEDERİNİN CENAZESİ NEDENİYLE BU YOLLAR KAPATILACAK


ABDULLAH GÜL'ÜN KAYINPEDERİNİN CENAZESİ NEDENİYLE BU YOLLAR KAPATILACAK
Tarih : 12 Şubat 2016, 09:22
Puan Ver : Abdullah Gül'ün Kayınpederinin Cenazesi Nedeniyle Bu Yollar Kapatılacak(6/10)8


11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kayınpederi Ahmet Özyurt'un cenaze töreni nedeniyle bugün Üsküdar'daki bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL'ün Kayınpederi Merhum Ahmet ÖZYURT'un cenaze namazının 12.02.2016 günü saat 12.20'de Cuma namazına müteakip İlimiz Üsküdar İlçesinde bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Camiinde kılınacağından dolayı, cenaze töreni boyunca alınacak trafik tedbirleri çerçevesinde, 12.02.2016 Cuma günü saat 10:00 - 15:00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkartılmıştır.



TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



1- Kısıklı Caddesi'nden gelip Nuhkuyusu Caddesi'ni takiben Mahir İz Caddesi'ne dönen kavşak trafiğe kapatılıp, Mahir İz Caddesi istikametine araç verilmeyecek, akım Nuhkuyusu Caddesi, Karacaahmet Mezarlığı istikametine yönlendirilecek,



2- Nuhkuyusu Caddesi'nde Mütevelli Çeşme Sokak ile Mahir İz Caddesi arasında kalan kısımdaki trafik, Güllü Bahçe Sokak istikametine yönlendirilecek,



3- Karacaahmet Mezarlığı istikametinden Nuhkuyusu Caddesi'ni takiben Mahir İz Caddesi istikametine giden akım Mütevelli Çeşmesi Caddesi kavşağından kapatılıp akım Mütevelli Çeşme Caddesi'ne verilecek,



4- Aksoy Sokak'a araç girişi Sırmaperde Sokak'tan kapatılıp, Aksoy Sokak istikametine akım verilmeyecektir."








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