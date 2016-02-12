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ABDULLAH GÜL'ÜN KAYINPEDERİ AHMET ÖZYURT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI


ABDULLAH GÜL'ÜN KAYINPEDERİ AHMET ÖZYURT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tarih : 12 Şubat 2016, 13:53
Puan Ver : Abdullah Gül'ün Kayınpederi Ahmet Özyurt Son Yolculuğuna Uğurlandı(5/10)3


İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kayınpederi Ahmet Özyurt son yolculuğuna uğurlanıyor. Ahmet Özyurt'un cenazesi saat 11.30 sıralarında Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne getirildi. Abdullah Gül musalla taşına konan tabutun başında dua etti. Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı.



Abdullah Gül, kayınpederinin vefatı ve cenazesi ile ilgili sosyal medya üzerinden ricada bulunarak, cenazeye çelenk gönderilmemesi ricasında bulundu.



Öte yandan cenaze nedeniyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tedavi gördüğü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden kayınpederi Ahmet Özyurt'un cenazesi ile ilgili sosyal medya üzerindeki kişisel hesabından ricada bulunarak, “Kayınpederimin vefatı vesilesiyle çelenk göndermek isteyen dostlarımızın çelenk yerine kendilerinin takdir ettikleri bir hayır veya eğitim kurumuna bağış yapmalarını rica ederim.” dedi.








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