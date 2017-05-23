

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 184'üncü dönem mezuniyet töreninde fakülteden mezun olan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelini Ayşe Zehra Gül, diplomasını Gül'ün elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül'ün gelini ile sahnede bir süre sohbet etti.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi 184'üncü dönem mezuniyet törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu ile mezun olan öğrencilerin aileleri ve davetliler katıldı.







Törende İstiklal marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Tıp Fakültesi Dönem Birincisi Dr. Sevilay Ertürk, İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çolakoğlu birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından fakülte dekanı Prof. Dr. Çolakoğlu, mezun olan öğrencilere Hipokrat yemini ettirdi. Yeminin ardından Rektör Prof. Dr. Ak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmasının ardından Erdoğan, dereceye giren mezunlara diploma ve plaketlerini verdi.







Abdullah Gül gelinin diplomasını elinden verdi







Diplomaların verilmesinin ardından törene katılan Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül de sahneye davet edildi. Dereceye giren öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından fakülteden mezun olan Gül çiftinin gelini Ayşe Zehra Gül de oturduğu yerden sahneye geldi. Gül çiftinin gelinine sarılıp sohbet etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayşe Zehra Gül ile bir süre sohbet etti. Ardından Rektör Prof. Dr. Ak, Gül'ün diplomasını Cumhurbaşkanı Gül'e verdi. Bunun üzerine Gül'de gelinine diplomasını verdi.







kaynak:haberler