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ABDULLAH GÜL'ÜN BABASININ CENAZESİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI


ABDULLAH GÜL'ÜN BABASININ CENAZESİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Tarih : 08 Mayıs 2017, 11:31
Puan Ver : Abdullah Gül'ün Babasının Cenazesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı(10/10)9


Babası 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül'ü yitiren 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üzüntüsünden sabaha kadar uyumadı. Annesi Adeviye, erkek kardeşi Macit ve kız kardeşi Hatice Tekelioğlu'nu teselli eden ve sabaha kadar taziyeye gelenleri karşılayıp, yurt içi ve dışından, telefonla arayanlara yanıt veren Gül, "Allah herkesten razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar" dedi.



Dün saat 18.50 sıralarında, yoğun bakım servisine kaldırıldığı Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde kurtarılamayan Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi hastane morguna konuldu. Cenazenin bu sabah yıkanması işlemine Abdullah Gül ve erkek kardeşi Macit, oğulları ve yeğenleri de katıldı.



MEZARLIK ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ



Bu arada Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nce, ana kapının sağında bulunan Ahmet Hamdi Gül Aile Mezarlığı'nı defin işlemine hazır hale getirdi. Mezarın bulunduğu parselin etrafı polis tarafından barikatlarla çevrildi. Resmi ve sivil polislerin yanı sıra özel harekat timlerinin de defin işleminin gerçekleşeceği mezarlık çevresinde önlem aldı.



 



kaynak:sabah








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