Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

ABDULLAH GÜL'ÜN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR


ABDULLAH GÜL'ÜN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Tarih : 08 Mayıs 2017, 12:54
Puan Ver : Abdullah Gül'ün Babası Son Yolculuğuna Uğurlanıyor(9/10)11


Kayseri'de Kızılırmak Caddesi'ndeki baba evinin önündeki taziye çadırından ayrılan 11. Cumhurbaşkanı Gül, Acıbadem Hastanesi morguna geldi.



Buradan babasının naaşının cenaze nakil aracına taşınmasına eşlik eden Gül, cenaze namazının kılınacağı Cami Kebir'e geçti.



Kardeşi Macit Gül, çocukları ve diğer aile üyeleriyle tabutu omuzlayan Gül, babasının cenazesini musalla taşına koydu.



Gül, cami avlusunda taziyeleri kabul ediyor.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Abdullah  Gül  Ün  Babası  Son  Yolculuğuna  Uğurlanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER