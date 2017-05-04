ABDULLAH GÜL'E ÇAĞRI: SPEKÜLASYONLARI BİTİRMESİ GEREKİR
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çağrı yaparak "Sayın Gül, net olmadığından dolayı böyle sorularla karşılaşıyor" dedi
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan, Abdullah Gül'e, hakkındaki iddialara ilişkin olarak çağrı geldi. A Haber'de yaptığı açıklamada Gül'e çağrıda bulunan Elitaş, “Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül'ün bu spekülasyonları behemahal bitirmesi gerekir. Sayın Gül net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmakla karşı karşıya kalacaktır ama benim tanıdığım Sayın Gül, buna net bir cevap vermelidir” dedi.
kaynak:habertürk
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