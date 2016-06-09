Mardin Midyat'ta şehit düşen polislerden Şerife Özden Kalmış, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın korumalarıa rasında yer almış ve Hayrünnisa Gül'ün korumalığını yapmıştı. Abdullah Gül, Kalmış için bir mesaj yayınladı.



Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğüne teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan iki kadın polisten biri Şerife Özden Kalmış'tı.







3 sivilin yaşamını yitirdiği, 28'i polis 51 kişinin de yaralandığı saldırıda şehit olan Kalmış, 6 aylık hamileydi.







Şehit polis Kalmış, Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül'ün yakın korumalığını da yapmıştı. 11'inci Cumhurbaşkanı Gül, Şerife Özden Kalmış için Twitter'dan başsağlığı mesajı yayınladı.



Şehit polisin de yer aldığı fotoğrafları Twitter hesabında paylaşan Gül'ün mesajı şöyle:







"Uzun yıllar koruma ekibimde fedakarca görev yapmış olan Şerife'nin Midyat'taki hain saldırıda şehit düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Karnındaki bebeğiyle şehit olan kahraman Şerife ile diğer şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Bu mübarek günleri terör eylemleriyle kana bulayanlar amaçlarına asla ulaşamayacaklar."