O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ABDULLAH GÜL'DEN 'TERÖR' AÇIKLAMASI


ABDULLAH GÜL'DEN 'TERÖR' AÇIKLAMASI
Tarih : 28 Temmuz 2015, 16:19
Puan Ver : Abdullah Gül'den 'terör' Açıklaması(5/10)2


11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son günlerde yaşanılan terör saldırıları ve şehit haberleri karşısında Twitter adresinden durum değerlendirmesi yaptı. "Malesef her gün acı haberlerle sarsılıyoruz" diyen Abdullah Gül, şunları söyledi:



"MECLİS, NİHAİ ÇÖZÜMÜN ADRESİ OLMALIDIR"

"Asker ve polis tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Terör, şiddet ve silah bu coğrafyada hiçbir zaman hiç kimseye fayda sağlamamıştır. Milletimizin seçimler ile ortaya koyduğu demokratik irade ve temsil kabiliyeti güçlü bu meclis, nihai çözümün adresi olmalıdır."








Etiketler: Abdullah  Gül  Den    Terör    Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER