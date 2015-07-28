

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son günlerde yaşanılan terör saldırıları ve şehit haberleri karşısında Twitter adresinden durum değerlendirmesi yaptı. "Malesef her gün acı haberlerle sarsılıyoruz" diyen Abdullah Gül, şunları söyledi:







"MECLİS, NİHAİ ÇÖZÜMÜN ADRESİ OLMALIDIR"



"Asker ve polis tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Terör, şiddet ve silah bu coğrafyada hiçbir zaman hiç kimseye fayda sağlamamıştır. Milletimizin seçimler ile ortaya koyduğu demokratik irade ve temsil kabiliyeti güçlü bu meclis, nihai çözümün adresi olmalıdır."