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abdullah gül'den mursi açıklaması

ABDULLAH GÜL'DEN MURSİ AÇIKLAMASI

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'ye “ajanlık” suçundan müebbet hapis cezası verilmesi kararını lanetlediğini söyledi.

Tarih : 21 Haziran 2016, 09:39
Puan Ver : Abdullah Gül'den Mursi Açıklaması(7/10)4


11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'da askeri darbeyle indirilen Cumhurbaşkanı MuhammedMursi'ye “ajanlık” suçundan müebbet hapis cezası verilmesi kararını telin ettiğini açıkladı.



Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç dilde karara tepki gösteren Gül,“Cumhurbaşkanı Mursi'ye başka bir ülkeye ajanlık yapmak gibi inandırıcılığı olmayan bir suçlamayla verilen müebbet hapis cezasını kaygıyla karşılıyorum. Ne Mısır'a ne de bölgenin huzur ve istikrarına bir katkı sağlamayacağı açık olan bu kararı telin ediyorum” ifadelerini kullandı.








Etiketler: Abdullah  Gül  Den  Mursi  Açıklaması    haber

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