ABDULLAH GÜL'DEN KATAR'A SÜRPRİZ ZİYARET
Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arap ülkelerinin baskıları nedeniyle zor günler yaşayan Katar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "dayanışma ziyareti" çerçevesinde Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
Beraberindeki heyetle Doha'ya ulaşan Gül'ün, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve selefi olan babası Hamad bin Halife Al Sani'yle bir araya gelmesi bekleniyor.
KATAR'DAKİ ARKADAŞLARIYLA DA BULUŞACAK
Heyetteki yetkililerden alınan bilgiye göre, "Katar'la dayanışma" amacı taşıyan ziyaret sırasında Gül, Körfez bölgesindeki olaylara ilişkin görüşlerini paylaşacak.
Gül'ün Katar'daki bazı arkadaşlarıyla da bir araya geleceği aktarılan ziyaretin iki gün sürmesi öngörülüyor.
Kaynak: haberinburada
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