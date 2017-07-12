ABDULLAH GÜL'DEN "GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ" İDDİALARINA YANIT
FETÖ lideri Gülen, Reuters ve bir Alman radyosuna verdiği demeçte Abdullah Gül'ün kendisini ziyaret ettiğini söylemişti. Gülen açıklamalarına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yanıt geldi.
"KESİNLİKLE GÖRÜŞMEM OLMAMIŞTIR"
Gül, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."
Kaynak: haberinburada
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