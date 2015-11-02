O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ABDULLAH GÜL'DEN FLAŞ SEÇİM MESAJI


ABDULLAH GÜL'DEN FLAŞ SEÇİM MESAJI
Tarih : 02 Kasım 2015, 16:05
Puan Ver : Abdullah Gül'den Flaş Seçim Mesajı(5/10)4


Açıklamasında AK Parti'yi başarısından dolayı tebrik eden Abdullah Gül, seçim sonuçlarının huzur ve istikrar için fırsat olduğunu belirtti.



Yeni parlemontaya büyük görev düştüğünün altını çizen Gül, "Yeni AK Parti döneminde kapsayıcı ve uzlaştırıcı bir üslupla Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak bir reform ve kalkınma sürecinin başlatılmasını temenni ediyorum." dedi. Gül'ün mesajındaki Yeni Ak Parti ve uzlaşı vurgusu dikkat çekti.



İşte Abdullah Gül'ün o açıklaması



Seçim sonuçları milletimize ve ülkemize hayırlı olsun. AK Parti'yi bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Bu sonucun ülkemizde huzur ve istikrarın tesisi için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Parlamentoya ve kurulacak yeni Hükümete, memlekete hizmet yolunda büyük görev düşüyor. Yeni AK Parti döneminde kapsayıcı ve uzlaştırıcı bir üslupla Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak bir reform ve kalkınma sürecinin başlatılmasını temenni ediyorum.

 








Etiketler: Abdullah  Gül  Den  Flaş  Seçim  Mesajı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER