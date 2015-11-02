

Açıklamasında AK Parti'yi başarısından dolayı tebrik eden Abdullah Gül, seçim sonuçlarının huzur ve istikrar için fırsat olduğunu belirtti.







Yeni parlemontaya büyük görev düştüğünün altını çizen Gül, "Yeni AK Parti döneminde kapsayıcı ve uzlaştırıcı bir üslupla Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak bir reform ve kalkınma sürecinin başlatılmasını temenni ediyorum." dedi. Gül'ün mesajındaki Yeni Ak Parti ve uzlaşı vurgusu dikkat çekti.







İşte Abdullah Gül'ün o açıklaması







Seçim sonuçları milletimize ve ülkemize hayırlı olsun. AK Parti'yi bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Bu sonucun ülkemizde huzur ve istikrarın tesisi için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Parlamentoya ve kurulacak yeni Hükümete, memlekete hizmet yolunda büyük görev düşüyor. Yeni AK Parti döneminde kapsayıcı ve uzlaştırıcı bir üslupla Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak bir reform ve kalkınma sürecinin başlatılmasını temenni ediyorum.



