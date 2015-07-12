

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu iftar etkinliğinde dış politika eleştirisi yaptı.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'daki iftar etkinliğinde konuştu. Oturduğu masada yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da vardı. Gül, iftar sonrası kürsüde konuştu, dış politika eleştirisi yaptı. 'Mısır'dan Libya'ya ilişkilerimizi geliştirmeliyiz, tekrar Türkiye'nin ilham olacağı bir duruma gelmeliyiz' dedi, 'Ortadoğu politikamızı gözden geçirmekte fayda var' ifadesini kullandı.