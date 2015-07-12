O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ABDULLAH GÜL'DEN DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ


ABDULLAH GÜL'DEN DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ
Tarih : 12 Temmuz 2015, 12:26
Puan Ver : Abdullah Gül'den Dış Politika Eleştirisi(10/10)11


11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu iftar etkinliğinde dış politika eleştirisi yaptı.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'daki iftar etkinliğinde konuştu. Oturduğu masada yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da vardı. Gül, iftar sonrası kürsüde konuştu, dış politika eleştirisi yaptı. 'Mısır'dan Libya'ya ilişkilerimizi geliştirmeliyiz, tekrar Türkiye'nin ilham olacağı bir duruma gelmeliyiz' dedi, 'Ortadoğu politikamızı gözden geçirmekte fayda var' ifadesini kullandı.








Etiketler: Abdullah  Gül  Den  Dış  Politika  Eleştirisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER