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ABDULLAH GÜL'DEN DENİZ BAYKAL'A YANIT


ABDULLAH GÜL'DEN DENİZ BAYKAL'A YANIT
Tarih : 05 Mayıs 2017, 14:44
Puan Ver : Abdullah Gül'den Deniz Baykal'a Yanıt(9/10)10




Abdullah Gül, İstanbul'da Cuma namazı çıkışında yaptığı basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



Geçen günlerde bir siyasetçinin kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler, o konuşmada, beni de söz konusu etti. Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri.



Günlük siyasete girmeyeceğimi defalarca söyledim. Bu tür polemikler içine sokmak isteyenleri ciddiye almam.



 



kaynak:sabah










Etiketler: Abdullah  Gül  Den  Deniz  Baykal  A  Yanıt    haber

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