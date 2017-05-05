ABDULLAH GÜL'DEN DENİZ BAYKAL'A YANIT
Abdullah Gül, İstanbul'da Cuma namazı çıkışında yaptığı basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Geçen günlerde bir siyasetçinin kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler, o konuşmada, beni de söz konusu etti. Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri.
Günlük siyasete girmeyeceğimi defalarca söyledim. Bu tür polemikler içine sokmak isteyenleri ciddiye almam.
kaynak:sabah
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