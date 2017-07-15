ABDULLAH GÜL'DEN 15 TEMMUZ MESAJI
Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınladığı 15 Temmuz mesajında, "Tam bir yıl önce, hain darbe teşebbüsünü canlarını feda ederek önleyen kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle gazilerimizi şükranla anıyorum. Allah aziz milletimizi daima mutlu ve devletimizi payidar etsin" dedi.
Kaynak: haberinburada
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