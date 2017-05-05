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abdullah gül yarın açıklama yapacak

ABDULLAH GÜL YARIN AÇIKLAMA YAPACAK

Abdullah Gül, hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak sessizliğini bozuyor

Tarih : 05 Mayıs 2017, 15:54
Puan Ver : Abdullah Gül Yarın Açıklama Yapacak(10/10)12


11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yarın cuma namazı sonrası son dönemlerde adının geçtiği konular hakkında açıklama yapacağı öğrenildi.



Abdullah Gül hakkında, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sözlerinin ardından başlayan tartışma için AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül'ün bu spekülasyonları behemahal bitirmesi gerekir. Sayın Gül net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor." açıklamasında bulunmuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de, Abdullah Gül iddiaları için "Söylenen şeylerin hepsi spekülatiftir" demişti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Abdullah  Gül  Yarın  Açıklama  Yapacak    haber

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