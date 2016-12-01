‘ABDULLAH GÜL PARTİ KURACAK' İDDİALARINA YANIT GELDİ
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün resmi mesajlarının paylaşıldığı '11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'ndan bir açıklama yapıldı.
Açıklama, Abdullah Gül'ün yeni parti kurmak üzere İngiliz siyasetçilerle Ürdün'de bir araya geldiği iddiasına ilişkin yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bir TV kanalında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'ün Ürdün ziyaretiyle ilgili asılsız iddialara ve yalan haberlere yer verildiği görülmüştür.
Amman Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yapan Sayın Gül, Ürdün'de Kral Abdullah başta olmak üzere sadece Ürdünlü yetkililerle görüşmüştür.
Asılsız, yalan ve fitne odaklı bu haberin amacının ne olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
kaynak:sözcü
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