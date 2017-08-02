Abdullah Gül, emekliye ayrılan Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez ile ilgili yaptığı açıklamada "Örnek bir din adamı" ifadesini kullandı.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı döneminde de birlikte çalıştığı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez için övgü dolu sözler söyledi.

"ÖRNEK BİR DİN ADAMI, ÇALIŞMALARINI HEP TAKDİR ETTİM"

Abdullah Gül, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı dönemimde Diyanet İşleri Başkanı olan değerli Mehmet Görmez, ilminin yanında mümtaz şahsiyeti ve samimiyetiyle de örnek bir din adamıdır. Çalışmalarını hep takdir ettim. Bundan sonra da ilmiyle ufuk aydınlatacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: haberinburada