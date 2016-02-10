O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ABDULLAH GÜL BU AKŞAM BÜLENT ARINÇ İLE BİR ARAYA GELECEK


ABDULLAH GÜL BU AKŞAM BÜLENT ARINÇ İLE BİR ARAYA GELECEK
Tarih : 10 Şubat 2016, 17:31
Puan Ver : Abdullah Gül Bu Akşam Bülent Arınç İle Bir Araya Gelecek(6/10)3


Kulislere göre, dün akşamki buluşma Erdoğan'ın, geçirdiği sağlık operasyonu nedeniyle Gül'ü geçmiş olsun demek için aradığında kararlaştırıldı. Yakın çevresi de, “Sayın Erdoğan ve Gül daha önce de AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem'in oğlunun düğünü ile Birlik Vakfı'nın töreninde birlikte bulunmuşlar ve bu buluşmalarında da bir araya gelelim diye konuşmuşlardı” bilgisini aktardı.Kulislere göre, Erdoğan ve Gül dün akşam 3 saat süren görüşmelerinde ağırlıklı olarak Suriye ve Güneydoğu'daki gelişmeler olmak üzere Türkiye'nin sıcak gündemi üzerinde görüş alışverişinde bulundular.

Yine kulislere göre Erdoğan ve Gül, son günlerde Erdoğan ve Arınç cephelerinden yapılan karşılıklı açıklamalarla yaşanan ve parti kulislerinde yankı bulan gelişmeleri de değerlendirdiler.Gül, Erdoğan'ın görüşmesinin ardından bu akşam da Arınç ile bir araya gelecek. Kulislerde Gül'ün, “Ülke sıkıntılı bir dönemden geçiyor, bu nedenle enerjimizi iç tartışmalarda tüketmek yerine ülkeyi bir an önce düze çıkarmaya odaklanalım” mesajı verdiği konuşuluyor.








Etiketler: Abdullah  Gül  Bu  Akşam  Bülent  Arınç  İle  Bir  Araya  Gelecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER