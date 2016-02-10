

Kulislere göre, dün akşamki buluşma Erdoğan'ın, geçirdiği sağlık operasyonu nedeniyle Gül'ü geçmiş olsun demek için aradığında kararlaştırıldı. Yakın çevresi de, “Sayın Erdoğan ve Gül daha önce de AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem'in oğlunun düğünü ile Birlik Vakfı'nın töreninde birlikte bulunmuşlar ve bu buluşmalarında da bir araya gelelim diye konuşmuşlardı” bilgisini aktardı.Kulislere göre, Erdoğan ve Gül dün akşam 3 saat süren görüşmelerinde ağırlıklı olarak Suriye ve Güneydoğu'daki gelişmeler olmak üzere Türkiye'nin sıcak gündemi üzerinde görüş alışverişinde bulundular.



Yine kulislere göre Erdoğan ve Gül, son günlerde Erdoğan ve Arınç cephelerinden yapılan karşılıklı açıklamalarla yaşanan ve parti kulislerinde yankı bulan gelişmeleri de değerlendirdiler.Gül, Erdoğan'ın görüşmesinin ardından bu akşam da Arınç ile bir araya gelecek. Kulislerde Gül'ün, “Ülke sıkıntılı bir dönemden geçiyor, bu nedenle enerjimizi iç tartışmalarda tüketmek yerine ülkeyi bir an önce düze çıkarmaya odaklanalım” mesajı verdiği konuşuluyor.