ABDULLAH GÜL, AK PARTİ'NİN 16. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILMAYACAK
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü kutlamalarına katılıp katılmayacağı sonunda cevabını buldu.
"GÜL, KATILMAYACAĞINI BİLDİRDİ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü kutlamalarına katılamayacağını bildirdiğini söyledi.
DAVUTOĞLU İLE ARINÇ KATILACAK
Ünal, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in kutlamalara katılacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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