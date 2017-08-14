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ABDULLAH GÜL, AK PARTİ'NİN 16. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILMAYACAK


Abdullah Gül, AK Parti'nin 16. Yıl Dönümü Kutlamalarına Katılmayacak
Tarih : 14 Ağustos 2017, 19:50
Puan Ver : Abdullah Gül, Ak Parti'nin 16. Yıl Dönümü Kutlamalarına Katılmayacak(9/10)5

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü kutlamalarına katılıp katılmayacağı sonunda cevabını buldu.

"GÜL, KATILMAYACAĞINI BİLDİRDİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü kutlamalarına katılamayacağını bildirdiğini söyledi.

DAVUTOĞLU İLE ARINÇ KATILACAK

Ünal, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in kutlamalara katılacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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