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abdullah çatlı'nın kızı dava açıyor

ABDULLAH ÇATLI'NIN KIZI DAVA AÇIYOR

Çatlı'yla ilgili paylaşımlara yönelik suç duyurusu dilekçesinde, IP adreslerinden tespit edilecek kişiler hakkında Çatlı'nın “manevi hatırasına hakaret” suçundan dava açılması istendi

Tarih : 20 Temmuz 2015, 09:57
Puan Ver : Abdullah Çatlı'nın Kızı Dava Açıyor(6/10)4


Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı Özen, internet siteleri üzerinden babası hakkında hakaret içerecek biçimde görüntü, yorum ve fotoğraf paylaşanlar hakkında dava açıyor.

 

 6 Kasım 1996'da, Susurluk'ta yaşanan trafik kazasında ölen Çatlı'yla ilgili paylaşımlara yönelik suç duyurusu dilekçesinde, IP adreslerinden tespit edilecek kişiler hakkında Çatlı'nın “manevi hatırasına hakaret” suçundan dava açılması istendi.








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