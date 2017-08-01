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Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında Milli Takım Sorusu Sorulmadı
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Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında Milli Takım Sorusu Sorulmadı

ABDULLAH AVCI'YA BASIN TOPLANTISINDA MİLLİ TAKIM SORUSU SORULMADI

C. Brugge maçı öncesi yapılan basın toplantısında, Milli Takım'ın başına getirilmesi en muhtemel hoca olan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya Milli Takım sorusu sorulmadı.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında Milli Takım Sorusu Sorulmadı(5/10)1

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu rövanş maçında Club Brugge ile karşılaşacak Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi.

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

Brugge'nin çok iyi bir takım olduğunu ifade eden Abdullah Avcı, "En iyi şekilde hazırlandık, kafamızda gri bir durum yok. Yarınki maçın Türk futbolu adına da önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın her saniyesini hem coşku, hem taktik hem de konsantre olarak çok iyi oynamak zorundayız, her anı iyi değerlendirmeliyiz. Rakip bizden daha hazır durumda, 24 yaş ortalaması var. İlk maçta 120 km Brugge koştu, 118 km biz koştuk. İyi hazırlandık, umarım bunun karşılığını alırız" şeklinde konuştu.

"EMRE İYİ DURUMDA, AKSİLİK OLMAZSA OYNAYACAK"

Takımın son durumunu da değerlendiren Avcı, "Bu sezon kadromuzda bir değişiklik oldu, oyuncularımız değişti ama geçen hafta sahaya çıkan kadromuz büyük oranda eski kadromuzdu. Costa fizik olarak hazır değil, Emre iyi durumda, Attamah iyi durumda ve büyük bir aksilik olmazsa maç kadrosunda olacak. Brugge ilk maçımızda oynadığımız futbol ve maçı bırakmamamız bizi mutlu etti, yarın da bu performansın üzerine koymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM SORUSU SORULMADI

A Milli Takımın başına getireleceği konuşulan Abdullah Avcı'nın basın toplantısında bu konuya değinmemesi, basın mensuplarının da milli takım konusu ile ilgili olarak bir soru sormamaları dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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