Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın karşılaşacakları Alman temsilcisi Hoffenheim karşısında kazanarak, gruptaki iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi.

ALMAN GAZETECİYE ERDOĞAN YANITI: TEKNİK SORU SORMANIZI BEKLERDİM

Avcı, bir Alman basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaşmayı izleyip izlemeyeceğini sorması üzerine ise, "Cumhurbaşkanımızın maçımızı izleyip izlemeyeceğini bilmiyorum. Cumhurbaşkanımız bir futbol hayranıdır, sadece bizimle alakalı değil. Futbolu çok seviyor ama seyredip seyretmeyeceğini bilmiyorum. Aslında teknik bir soru sormanızı beklerdim." yanıtını verdi.

Kaynak: haberinburada