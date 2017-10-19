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Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında İlginç Soru: Erdoğan Maçı İzleyecek Mi
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Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında İlginç Soru: Erdoğan Maçı İzleyecek Mi

ABDULLAH AVCI'YA BASIN TOPLANTISINDA İLGİNÇ SORU: ERDOĞAN MAÇI İZLEYECEK Mİ

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alman gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı izleyecek mi?" sorusuna "Bilmiyorum. Aslında teknik soru sormanızı beklerdim." cevabını verdi.

Tarih : 19 Ekim 2017, 10:50
Puan Ver : Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında İlginç Soru: Erdoğan Maçı İzleyecek Mi(10/10)6

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın karşılaşacakları Alman temsilcisi Hoffenheim karşısında kazanarak, gruptaki iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi.

ALMAN GAZETECİYE ERDOĞAN YANITI: TEKNİK SORU SORMANIZI BEKLERDİM

Avcı, bir Alman basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaşmayı izleyip izlemeyeceğini sorması üzerine ise, "Cumhurbaşkanımızın maçımızı izleyip izlemeyeceğini bilmiyorum. Cumhurbaşkanımız bir futbol hayranıdır, sadece bizimle alakalı değil. Futbolu çok seviyor ama seyredip seyretmeyeceğini bilmiyorum. Aslında teknik bir soru sormanızı beklerdim." yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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