Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan bırakan Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI DAHA İYİ BİR HAL ALDI"

Oyun içinde sürekli sistem değiştiren bir rakiple oynadıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Takım savunmasını iyi yapan, direkt oyunu iyi yapan, çok pas yapan ve çok faul yapan bir takımdı. Rakip sahada baskı yaparak, rakibi hataya zorlamak istedik. İlk yarı itibariyle Gençlerbirliği istediğimiz gibi oynadı, golü de bulduk. Rakibin de bizi zorladığı alanlar vardı. İkinci yarı başı itibariyle, bu seviyede yemememiz gereken bir gol yedik. Sonrasında da oyunda ağırlığımızı hissettiremedik. 3 pozisyon yakaladık. Daha fazla topa sahip olabilirdik. Rakip, geçişlerde bizi cezalandırabilirdi, atamadıkları final pasları vardı. Bireysel oyuncu performansları düşüktü. Sonuçta her maç zor, her rakip, her yerde puan alabiliyor. Bundan derslerimizi çıkaracağız. 2 hafta önce Fenerbahçe'ye yenildik, bir sonraki hafta Trabzonspor karşısındaki konsantrasyonumuz daha iyiydi. Topa daha çok sahip olduk ama oyuna genişlik veremedik. Bugünkü sonuçla birlikte yarış da iyi bir hale geldi. Rakibi de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU OYNAYIP KAZANMAK İSTİYORUZ"

Takımın çok deneyimli oyunculardan oluştuğunu sözlerine ekleyen Avcı, "Bizim takımımızın çok deneyimli bir oyuncu grubu var. Diğer liglerde şampiyonluklar yaşamış oyunculara sahibiz. Oyun içinde dalgalanmalar olacaktır ama şampiyonluk sözcüğünün kaygı oluşturacağını sanmıyorum. Rakibimiz 9 haftadır yenilmeyen bir takımdı. Bugün oyun kalitemizin düşük olduğunu söyleyebilirim. Oyun organizasyonlarının dışına çıkınca karmaşa bir durum oluyor. Bizi buraya getiren oyun organizasyonumuzdu. Önümüzdeki haftadan itibaren daha doğru oyunları oynayıp kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi. Gençlerbirliği'nin ligin en fazla faul yapan ekibi olduğunu da söyleyen Avcı, "Ligin en fazla faul yapan takımı. Bir taraf oynamak, bir taraf savunmak ister. Bu yanlış anlaşılmasın. Biz de yaptık bunu zaman zaman. Rakip sıcak teması seven ve topun dışarıda kaldığı durumda en ağır oynayan takımlardan birisi" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: haberinburada