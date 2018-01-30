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Abdullah Avcı'dan Aykut Kocaman'a Cevap
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Abdullah Avcı'dan Aykut Kocaman'a cevap

ABDULLAH AVCI'DAN AYKUT KOCAMAN'A CEVAP

Aykut Kocaman'ın "Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Başakşehir" açıklamasına Abdullah Avcı'dan cevap: Aykut Hoca'nın yaptığı analiz için teşekkür ediyorum.

Tarih : 30 Ocak 2018, 01:20
Puan Ver : Abdullah Avcı'dan Aykut Kocaman'a Cevap(5/10)1

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-0 kazanılan Karabükspor karşılaşmasının ardından konuştu. Her maça ciddi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Avcı, "Lider durumdayız ve kalan 15 haftada bu pozisyonumuzu korumak istiyoruz" dedi.

Karabükspor'u 5-0 mağlup olarak ligde liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karabükspor'un devre arasında değişime uğradığını ifade ederek sözlerine başlayan Avcı, "Oyuncu sirkülasyonu olduğunu biliyoruz. Geçen haftaki Gençlerbirliği maçını analiz ederek hazırlandık bu maça. Oyunu set oynayıp baskı kuracaktık. 7, 8 opsiyonumuzu saha içinde kullanmak istiyorduk. Küçük maç büyük maç yoktur, 3 puan ve oyun gücü vardır. Oyuncularım maçın başından itibaren oyunu ciddiye alarak bunu hissettirdiler. Pas konusunda rekor kırdık. Her seferinde bunu geliştiriyoruz. Kaleciyi de kullanarak geliştirdiğimiz opsiyonlar var. Rakipten fazla koşup daha fazla sprint attık. Bu durum rakibi ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor. İkinci yarıda biraz daha fazla topu hareket ettirdik. Skorun verdiği rahatlık da var bunda. 2 maçtır gol yemiyoruz. Ligin zirvesindeki yerimiz sağlıklı şekilde devam ediyor. Süreç çabuk geçiyor. Sonuna kadar ligin tepesinde olmak hedefimiz. Oyuncularımı özellikle oyun disiplini ve uygulama konusunda tebrik ediyorum. Rakibimize de çıktıkları yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"LİGİN TEPESİNDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin puan kaybettiğinin belirtilmesi üzerine konuşan Abdullah Avcı, "Sadece Fenerbahçe puan kaybetmedi, Trabzonspor da yarışta olan bir takım, onlar da puan kaybetti. Bu yarışın içinde ligin tepesinde devam ederek yarışı sürdürmek istiyoruz. Puan kayıplarının ne seviyede olacağını görmek için birkaç haftanın daha geçmesini diliyorum" dedi.

Aykut Kocaman'ın 'Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Başakşehir' açıklaması sorulan Avcı, "Aykut Hoca'nın yaptığı analiz için teşekkür ediyorum. Oyun olarak konuşmuştur büyük ihtimalle. Bence Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un da yarışta olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için sezonun ilk haftalarında ne konuşuluyordu, şimdi ne konuşuluyor. Rıza hoca takımı iyi yerlere getirdi. Göztepe ve Kayserispor, geçen haftada biraz geriye kaldı diye düşünüyorum" diye konuştu.

"TRANSFER İÇİN BİR TALEBİMİZ YOK"

Özellikle ligin alt sıralarındaki takımlarla oynanan maçların önemli olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Düşen takımlara geçen sene 6 puan kaybettik. Fenerbahçe maçı ya da Karabükspor maçı yoktur, büyük maç ya da küçük maç yoktur, ortada duran bir 3 puan vardır. Her maça zihinsel olarak doğru hazırlanmamız gerekiyor. Geçen sene ve ilk yarı bizim için deneyim oldu" dedi.

Transfer konusuna da değinen Avcı, "Arda'nın aldığı süreyi her geçen gün uzatıyoruz. Ayrı ekstra çalışmalar da yapıyor. Özel bir oyuncu. Oyuna girdiği anda da farkını belli ediyor. Yarışın içinde kaliteyi yükseltmek çok önemli. Arda, Türk futbolunun bir markası. Çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bajic benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Sadece Hakan Özmert ayrıldı. Transferin bitmesine çok az bir süre kaldı. Transfer talebimiz yok şu anda. Ama transfer bitene kadar gitmek isteyenler olabiliyor. Şu anda transfer gündemimizde yok, kadromuz dolmuş durumda" diyerek sözlerini tamamladı. -

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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