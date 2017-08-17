Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi play off turunda Sevilla'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

"OYUN OLARAK DEĞİL, SKOR OLARAK YENİLDİK"

"Oyun olarak değil ama, skor olarak rakibe yenildik. Rakipten daha fazla koştuk, daha fazla sprint attık. Skor alamadık belki ama, oyun olarak saygı gördük. Rakibin hocası da bunu söyledi.. İspanya'da en iyi topa hakim olan takımlarından biri olan Sevilla karşısında yüzde 53'e 47 oynadık."

"SEYİRCİYİ BİZ ÇAĞIRMADIK"

"3 sene evvel burada 0 seyirci vardı, şimdi 10 bin seyirci var. Seyirciyi biz çağırmadık, oyun gücü sayesinde geldiler. Sonraki maçlarda ligde de Avrupa'da da bizi destekleme devam etsinler."

"AYNI SEVİYEDE OYNUYORUZ"

"Tadını çıkarmaya bakmalıyız. Bugün Sevilla ile aynı seviyede top oynayabiliyoruz. Bardağın dolu tarafını görmeliyiz. Turu atlayamazsak da saygı gördüğümüz oyunu sürdürmeliyiz."

"TARİHİN EN İYİSİ"

"Emre Belözoğlu, Türk futbol tarihinin en yetenekli futbolcusu. Umarım 4 sene sonra milli takıma alınır. Oynayabildiği kadar futbol oynamalı."

Kaynak: haberinburada