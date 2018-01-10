Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarı ve geleneği olan kulüplerle şampiyonluk için yarışmanın kolay olmadığını söyledi.

Avcı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Resort Hotel'de Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) bu yıl 54'üncüsünü düzenlendiği seminerin 'Lider Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı' oturumuna katıldı.

Medipol Başakşehir'de çok önemli işler başardıklarını anlatan Avcı, "Geçen sene itibarıyla değişen oyuncu kalitesi ve profiliyle beraber bugün 36 puanla ligin tepesinde bulunan, yarışın içinde olan bir kulübüz. Takımımız bu sene 10 Avrupa maçı oynadı. Bunların 4 tanesi UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı. Ağustosta başlayan sezonda 4,5 ayda 30 resmi müsabaka oynadık ve yaş ortalamamız 30." ifadelerini kullandı.

"BU CAMİALARLA YARIŞMAK KOLAY DEĞİL"

Medipol Başakşehir'de bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını belirten Abdullah Avcı, şöyle devam etti:

"İlk defa bu sene şampiyonluğa biz de oyunuyoruz dedim. Bu sene oyuncu kalitemiz ve oyun kalitemiz arttı. Özellikle ilk yarıda şampiyonluk yarışındaki takımlara karşı oynanan oyun ve skor bizi bunu söylemeye itti. Bu camialarla yarışmak kolay değil. Şampiyon oluruz ya da olmayız ama şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz."

"ARDA'NIN FAYDALI OALCAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'e transferi gündemde olan milli futbolcu Arda Turan'ın takıma katılması halinde kendilerine fayda sağlayacağını dile getirdi. Arda'yı 2002 yılından beri tanıdığını ve oğlu gibi gördüğünü aktaran Avcı, milli futbolcuyla son konuşmasında kendisine Medipol Başakşehir kapısının açık olduğunu söylediğini vurguladı.

Abdullah Avcı, Barcelona'da oynayan bir oyuncuyu yeniden Türkiye'ye getirmenin kolay olmadığına dikkati çekerek, "Başkan 'Arda Turan gelirse ister misin?' diye sordu, 'evet' dedim. Arda buraya gelmek isteyebilir. Sistem oyuncuyu değerli kılar. Arda Turan bu sistemin içerisine girerse faydalı olacağını düşünüyorum. Fiziksel durumu bir dezavantaj ama sağlıklı biçimde çalışır ve sakatlık yaşamazsa kolay şekilde toparlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan'ın en sağlıklı kararı vereceğine inandığını anlatan Avcı, "Bu süreç gerçekleşirse Arda'nın tamamen futbola odaklanacağını düşünüyorum. Sisteme bağlı kaldığı sürece sırtımızda taşırız. Sistemin dışına çıkan oyuncuyu futbol kaldırmıyor artık. Sistemin içinde olacak her oyuncudan da faydalanmaya çalışırız." diye konuştu.

"BÜYÜK TAKIMLARDAN TRANSFER TEKLİFİ ALDIM"

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'de geride kalan 3,5 yıllık dönemde hem büyük takımlardan hem de A Milli Takım'dan transfer teklifi aldığını kaydetti.

Şu anda kendisini çok heyecanlandıran bir süreci yaşadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Geride kalan süreçte hem büyük takımlardan hem de milli takımdan teklif aldım. Ben hayatım boyunca kimseyi yarı yolda bırakmadım. Bu proje nereye kadar gidecek bilmiyorum. Uluslararası seviyede antrenörlük yapabilmek için ya kulüp takımıyla Avrupa'da ya da milli takımla başarılı olmak gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Seminer, TSYD üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.

Kaynak: haberinburada