Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan transferiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Avcı, "Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde" dedi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

"Bugün olumlu veya olumsuz bir haber çıkar. Ama ben olumlu olacağı yönünde düşünüyorum. Olumlu olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Arda Turan transferi umarım olacak. Olursa çok seviniriz. Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde."

"Bu değerlere olumsuz yaklaşamak, bu değeri nasıl yukarı çekeriz ubnu planlamaka lazım. Arda da insan kalitesi yüksek, esprili, sevimli ve gelişen bir çocuk. İnişler çıkışlar olacak. Karşılıklı adım atacağız. Hayatın içinde devamlı ilşetişimimiz olan, her aldığı kararlarla iletişim halinde oluruz."

"ARDA'YA TALİP OLAN 12-13 KULÜP VAR"

"Arda'ya talip olan 12-13 kulüp var dünyanın her yerinden. Süreç devam ediyor mu bilmiyorum. Arda'nın burayı tercih etmesinin en önemli etkenlerden biri iletişimin güçlü olması."

"Ülkede ve bu süreçte yaşadıkları onu etkilemiş olabilir. Arda duygusal bir çocuk. Bence zihinsel olarak da yorgun ama toparlanır. Bardağın hep dolu tarafından bakan bir çocuk. Yaşadığı olumsuzluklardan da dersler çıkartacaktır.

Kaynak: haberinburada