Epdk'dan Yerli Kömürle Çalışan Santrallere Dev Destek
Arda Turan'dan Barcelona'ya Duygusal Veda
Tarihi Çark! Taraftar 3 Yıl Önceki Videosunu Paylaşıyor
Ringde Başına Darbe Alan Genç Sporcu Yoğun Bakıma Alındı
İngilizler Cenk Tosun'u Dünya Yıldızına Benzetti
Mehmet Demirkol'dan Arda Yorumu: Büyük Bir Başarı
Irkçı Reklam İle Gündem Olan Markanın Mağazalarını Yerle Bir Ettiler
Bayern Münih Bayer Leverkusen'i Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti
Galatasaraylı Maicon: Buraya Gelmemi Lugano Söyledi
Büyük Rezalet! Rus Ekibinden Irkçı Paylaşım
Burak Yılmaz: Gelen Teklifler Var Ama Ayrılma Gibi Bir Düşüncem Yok
Rusya İçişleri Bakanlığı, Tatil Yapılabilecek Ülkelerden Türkiye'yi Çıkardı
Kartal'ın Kadrosuna Katmak İstediği Yıldız, Sağlık Kontrolünden Geçti
Fikret Orman'dan Londra'ya Transfer Seferi
Büyük Başarı! Guardiola, Premier Lig Tarihine Geçti
Voleybol Maçında Taraftar Bıçakla Sahaya Girdi
Resmen Açıklandı! İşte Moussa Sow'un Yeni Takımı
Abdullah Avcı, Arda'yı Açıkladı: Olma İhtimali Yüzde 50'nin Üstünde
Aykut Kocaman: Fernandao Hiçbir Yere Gitmeyecek!
Antalyaspor'da Nasri Skandalı! Sözleşmesindeki Detaylar Ortaya Çıktı

Abdullah Avcı, Arda'yı açıkladı: Olma ihtimali yüzde 50'nin üstünde

ABDULLAH AVCI, ARDA'YI AÇIKLADI: OLMA İHTİMALİ YÜZDE 50'NİN ÜSTÜNDE

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan ile ilgili "Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde." dedi.

Tarih : 13 Ocak 2018, 16:00
Puan Ver : Abdullah Avcı, Arda'yı Açıkladı: Olma İhtimali Yüzde 50'nin Üstünde(8/10)4

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan transferiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Avcı, "Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde" dedi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

"Bugün olumlu veya olumsuz bir haber çıkar. Ama ben olumlu olacağı yönünde düşünüyorum. Olumlu olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Arda Turan transferi umarım olacak. Olursa çok seviniriz. Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde."

"Bu değerlere olumsuz yaklaşamak, bu değeri nasıl yukarı çekeriz ubnu planlamaka lazım. Arda da insan kalitesi yüksek, esprili, sevimli ve gelişen bir çocuk. İnişler çıkışlar olacak. Karşılıklı adım atacağız. Hayatın içinde devamlı ilşetişimimiz olan, her aldığı kararlarla iletişim halinde oluruz."

"ARDA'YA TALİP OLAN 12-13 KULÜP VAR"

"Arda'ya talip olan 12-13 kulüp var dünyanın her yerinden. Süreç devam ediyor mu bilmiyorum. Arda'nın burayı tercih etmesinin en önemli etkenlerden biri iletişimin güçlü olması."

"Ülkede ve bu süreçte yaşadıkları onu etkilemiş olabilir. Arda duygusal bir çocuk. Bence zihinsel olarak da yorgun ama toparlanır. Bardağın hep dolu tarafından bakan bir çocuk. Yaşadığı olumsuzluklardan da dersler çıkartacaktır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abdullah  Avcı  Arda    Açıkladı  Olma  İhtimali  Yüzde  50  Nin  Üstünde  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER