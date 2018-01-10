ABDULLAH AVCI: ARDA TURAN TRANSFERİ İKİ GÜN İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan transferinin yarın ya da cuma günü belli olacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Futbolda Veri Analizinin Karara Etkisi' konulu sunum yaptı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda'yı kiralık ve bedelsiz transfer etmek istediklerini belirterek, "Kendisiyle ilgili problem olacağını zannetmiyorum ama Barcelona ayağı kolay bir ayak değil. Yarın veya cuma gününe kadar belli olacak. Arda hakkında hayırlısı neyse o olur" dedi.
"FUTBOLCULARIN SAKATLIK RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK İSTİYORUZ"
Abdullah Avcı, sunumunda futbolcunun performans ve sağlık verileriyle sakatlık riskini en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti. Yüksek devamlılığa sahip oyuncularla çalışmayı istediğini anlatan Avcı, transferde futbolcunun devamlılık kriterine önem verdiğini söyledi. Eskiden kulüp doktorlarından futbolcunun bir an önce sahaya dönmesini istediklerini aktaran Avcı, günümüzde ise bu talebin futbolcunun tamamen iyileşip sahaya çıkması olarak değiştiğini dile getirdi."KARİYER PLANLAMASINDA HER ZAMAN FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIK"
Arda Turan'ın transferi hakkındaki soruya cevap veren Avcı, şunları kaydetti:
"Kolay transfer gibi durmuyor. Arda, 2003 senesinden beri elimizde büyümüş, ailemin parçası. Yeni yılda konuştuğumuzda burası sana açık demiştim. Kariyer planlamasında her zaman fikir alışverişi yaptık. Atletico Madrid ve Barcelona hayatı boyunca… Kendisiyle ilgili problem olacağını zannetmiyorum ama Barcelona ayağı kolay değil. Yarın veya cuma gününe kadar belli olacak. Arda hakkında hayırlısı neyse o olur. Bizim sistem devam eder. Arda girerse sisteme kalite katar, girmezse sistem devam eder. Onun hakkında da hayırlısı ne ise o olsun."
"ARDA'YI KİRALIK VE BEDELSİZ İSTİYORUZ"
Arda'nın transferinin gerçekleşmesini yıldız futbolcu açısından yakın gördüğünü ancak Barcelona'nın tutumunun kolay olmayacağını vurgulayan Avcı, şunları söyledi:
"İki sene evvel çok büyük maliyetle alınmış bir oyuncu olarak düşünüyorum. Kiralık ve bedelsiz olarak transfere izin vermek kolay değil. Çünkü bizim de bu konuyla ilgili bir bütçemiz var. Belki sponsorunu bile bulmak gerekecek. Bunu idari bölüm takip ediyor. 'Arda'yı ister misin?' dediler bana, biz böyle çalışıyoruz. Başkanıma da bu ortamı sağladığı için teşekkür ederim. O bana istiyor musun diyor, ben de istiyorum diyorum. Bizde kurumsallık böyle devam ediyor."
Kaynak: haberinburada
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