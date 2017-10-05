ABDÜLKADİR SELVİ: GÖKÇEK İÇİN SÜREÇ BAŞLADI, BUGÜN OLMAZSA 2-3 GÜN İÇİNDE BIRAKACAK!
Günlerdir istifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor.
GÖRÜŞME TALEBİ GÖKÇEK'TEN
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Beştepe'deki görüşmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle gerçekleştiği; ancak Melih Gökçek'in, Erdoğan'dan İran ziyareti öncesi bir randevu talep ettiği öğrenildi.
GÖRÜŞMEYE BAŞBAKAN YILDIRIM DA KATILDI
Ankara kulislerinde görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı bilgisi yayıldı.
"GÖKÇEK İÇİN SÜREÇ BAŞLADI, BUGÜN OLMAZSA 2-3 GÜN İÇİNDE BIRAKACAK"
CNN Türk'teki Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına katılan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Melih Gökçek için istifa sürecinin başladığını bu akşam olmazsa bile iki-üç gün içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını bırakacağını iddia etti.
"GÖKÇEK, 15 TEMMUZ SINAVINDAN GEÇTİ"
Selvi AK Parti'de "15 Temmuz darbe girişimi ve 16 Nisan referandumu eşittir 2019" formülünün olduğunu, Gökçek'in 15 Temmuz'da başarılı bir sınav verdiğini de ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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