Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından tüm Türkiye yapılacak açıklamalara kilitlendi.

Haber kanalları da, canlı yayın konukları ile iki cepheden de gelecek haberleri beklemeye başladı. Her kanal, ilk açıklamayı ilk önce vermek için adeta tetikte bekledi.

İPİ HANDE FIRAT GÖĞÜSLEDİ

Ancak ipi göğüsleyen, CNN Türk'te o sırada canlı olarak Gece Görüşü programını sunan Hande Fırat oldu. Fırat, Gökçek'in attığı ilk tweeti izlyicilerine duyurdu.

ABDÜLKADİR SELVİ FENA TROLLENDİ

Onun hemen ardından Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Gökçek'in ikinci tweetinin düştüğünü söyleyerek söze girdi. Selvi, Fırat'ın yönlendirmesiyle bu tweeti okudu ve "Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede tarafıma istifa etmem gerektiği bildirilmiştir. Bu sebeple ay sonu istifamı sunacağım" dedi.

HATAYI KISA SÜREDE FARK ETTİLER

Hande Fırat da, Gökçek'in ay sonunda istifa edeceğini Selvi'ye dayanarak izleyicilerine duyurdu. Ancak stüdyodaki diğer konuklar, okunan tweetin bir troll tarafından atıldığını kısa sürede fark ederek Selvi ve Fırat'ı uyardı

Canlı yayında yaşanan talihsiz kaza, kısa sürede sosyal medyada en az Gökçek'in istifa iddiaları kadar gündem oldu.

Kaynak: haberinburada