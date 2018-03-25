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Abdülkadir Ömür, kadrodan çıkarıldı

ABDÜLKADİR ÖMÜR, KADRODAN ÇIKARILDI

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Ümit Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı maçta sakatlandığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Tarih : 25 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Abdülkadir Ömür, Kadrodan Çıkarıldı(7/10)3

Ümit Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.

ARKA ADALESİNDEN SAKATLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Ümit Milli Takımımızın dün İsveç ile oynadığı karşılaşmada görev alan Abdülkadir Ömür, maç esnasında arka adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Aynı karşılaşmada forma giyen A Milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik ise ay-yıldızlıların Belek'teki kampına geri döndü."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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