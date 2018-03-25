Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Ümit Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı maçta sakatlandığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Ümit Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.

ARKA ADALESİNDEN SAKATLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Ümit Milli Takımımızın dün İsveç ile oynadığı karşılaşmada görev alan Abdülkadir Ömür, maç esnasında arka adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Aynı karşılaşmada forma giyen A Milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik ise ay-yıldızlıların Belek'teki kampına geri döndü."

Kaynak: haberinburada