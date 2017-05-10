

ABD'nin terör örgütü YPG'ye ağır silah yardımına hükümetten ilk tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haberde katıldığı programda "ABD'nin YPG'ye silah yardımı kabul edilemez. ABD, YPG üzerinden terör örgütü PKK'ya her türlü desteği veriyor. Böyle bir politika kimseye fayda sağlamaz. Beklentimiz bu hatanın durdurulması" dedi.







ABD yönetiminni bu yanlıştan dönmesini isteyen Canikli, "Umut ediyoruz ki ABD yönetimi bu yanlışa dur diyecektir, bundan vazgeçecektir, böyle bir politika kimseye fayda sağlamaz, terör örgütleriyle aynı çuvala girilmez. Gerekli tüm diplomatik girişimleri yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Temennimiz yeni ABD yönetimi tarafından bu yanlış durdurulur ve dostluğun gereği ne ise o yapılır. DEAŞ'la mücadele için kara harekatı ancak YPG ile başarılı olabilir söyleminin gerçekle ilgisi yoktur, umarım bu yanlıştan dönülür”ifadesini kullandı.







kaynak:milliyet