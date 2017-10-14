Trump yeni İran stratejisini açıkladı, dünya canlı izledi. Trump'ın stratejisine ilk destek ise İsrail, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'den geldi.

Beyaz Saray'da yeni İran stratejisini açıklayan ABD Başkanı, Tahran yönetiminin 2015 tarihli nükleer anlaşmaya uymadığını söyledi. Trump ayrıca İran Devrim Muhafızları'na yaptırım uygulaması için Hazine'ye yetki verdi ABD'nin nükleer anlaşmaya taraf olmaya devam edip etmeyeceği Kongre'nin tavrına kaldı. Dünyanın canlı izlediği bu konuşmaya ilk tepkilerden biri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi. Netanyahu "İran'ın anlaşma koşullarına uyduğunu" kabul etmediğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

"CESUR KARARINDAN DOLAYI TEBRİK EDERİM"

Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın "İran'ın anlaşma koşullarına uyduğunu" kabul etmediğini açıklamasına işaret edilerek, "Başkan Trump'ı cesur kararından dolayı tebrik ederim. Nitekim İran terör rejimine, cesurca karşı çıktı." ifadelerine yer verildi.

"İRAN'LA MÜCADELE İÇİN FIRSAT"

Açıklamada, Trump'ın ilan ettiği ABD'nin yeni İran stratejisinin, "bu kötü anlaşmanın reformu ve İran'ın teröre destek vermesiyle mücadele için bir fırsat olduğu" kaydedildi.

BAZI ARAP ÜLKELERİNDEN ABD'NİN "YENİ İRAN STRATEJİSİNE" DESTEK

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "yeni İran stratejisini" desteklediği bildirildi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "yeni İran stratejisini" desteklediği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan'ın, Trump'ın duyurduğu yeni İran stratejisini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Haberde, Suudi Arabistan'ın daha önce de kitle imha silahlarının yayılmasının engellenmesinin zorunlu olduğu inancından yola çıkarak ve İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi için İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmasına destek verdiği kaydedildi.

Ayrıca haberde, Suudi Arabistan'ın İran'ı, yaptırımların kaldırılmasından elde ettiği gelirleri özellikle balistik füzeleri geliştirme programı aracılığıyla bölgenin istikrarını sarsmak ve (Yemen'deki Husiler ile Lübnan'daki Hizbullah dahil) bölgedeki terörü desteklemek için kullanmakla suçladığı aktarıldı.

BAHREYN'DEN AÇIKLAMA

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Bahreyn'in Trump'ın ilan ettiği yeni İran stratejisini desteklediği duyuruldu.

Bahreyn'in, Trump'ın İran ile nükleer anlaşma ve İran Devrim Muhafızları konusunda açıkladığı yeni stratejisini memnuniyetle karşıladığı bildirilen açıklamada, ABD'nin bu tutumunun herkese terörle ve terörü destekleyenlerle mücadelenin önemini vurguladığına değinildi.

Açıklamada, İran'ın komşu ülkelerin egemenliklerine saygı duyması ve uluslarası hukuk ilkelerine riayet etmesinin son derece önemli olduğu belirtilerek, Bahreyn'in İran'ın nükleer silah elde etmesi ve bölgedeki radikal milislere finansman ve silah yardımı sağlamasının önüne geçecek her adıma destek verdiği ifade edildi.

BAE'DEN "TAM DESTEK"

BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada ise ABD'nin yeni İran stratejisine "tam destek" verildiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu stratejinin memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "bölgede ve dünyada aşırılığı destekleyen ve istikrarı yıkan İran siyaseti ve faaliyetleriyle mücadelede ABD ve tüm müttefiklerle çalışmaya bağlı kalınacağı" vurgusu yapıldı.

"İran rejiminin, izlediği siyasetle kaos çıkarmaya çalıştığı" savunulan açıklamada, "Nükleer anlaşma İran'a siyasetini güçlendirmesi ve uluslararası toplumla hareket etmesi için bir fırsat verdi ancak İran hükümeti, yayılmacı ve sorumsuzca siyasetini güçlendirmek için anlaşmayı kullandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

YEMEN DE DESTEK AÇIKLADI

Yemen hükümeti de yayımladığı açıklamada, ABD'nin yeni stratejisine destek verdiklerini duyurdu.

İran'ın Husilere gelişmiş silahlar temin etmekle suçlandığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın kabul ettiği yeni İran stratejisi, İran'ın bölgede istikrarı sarsmak için Husileri 'kukla olarak' elinde oynattığını ifşa ediyor." ifadesine yer verildi.

TRUMP İRAN'LA İLGİLİ NE DEMİŞTİ

Ülkesinin İran'la ilgili yeni stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirterek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." demişti.

Trump, İran Devrim Muhafızları'nı "teröre destek verdiği" gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını bildirmişti.

İran'a karşı daha sert bir tutum içine girdiklerini vurgulayan Trump, "Stratejimizi uygulamaya, geç kalmış bir adım olan İran Devrim Muhafızları ordusuna sert yaptırımlar getirmekle başlıyoruz. Hazine Bakanlığını, tüm Devrim Muhafızları'na daha ileri yaptırımlar getirmesi konusunda yetkilendiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada