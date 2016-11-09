

ABD'deki seçimlerin kaderini belirlemesi beklenen Pensilvanya eyaletinde de Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı. Pensilvanya eyaletinden gelecek 20 delege, kazanan ismin belli olması açısından büyük önem taşıyordu. 277 delegeye ulaşan Trump ABD'nin 45. başkanı oldu. Başkanlık yarışında Hillary Clinton'ın ise delege sayısı şu an 215.







Büyük bir çekişmeye sahne olan Pensilvanya'da oyların tamamına yakını sayıldı.Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı yaklaşık yüzde 1'lik farkla mağlup etti.







Clinton, 20 delegeye sahip Pensilvanya'yı alarak farkı kapatmayı planlıyordu.







"BİRİNİ ALIRSAK BAŞKANLIĞI KAZANIRIZ" DEMİŞTİ







Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı Tim Kaine dün ABC'de yayınlanan Good Morning America programına verdiği röportajda; Florida, Ohio, Pensilvanya ve Kuzey Carolina gibi eyaletlerin kazanılmamasının büyük önem taşıdığını söylemişti. Memleketi Virginia'da oy kullanan Kaine, "Bu dört eyaletten birini alırsak, Hillary'nin başkan olacağını düşünüyorum" demişti.







Seçimlerde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen salıncak eyaletlerden Virginia'da ise Clinton kazandı.







kaynak:sonhaber