ABD'NİN, WASHİNGTON'A GİTMEK İSTEYEN ADALET BAKANLIĞI HEYETİNE VİZE VERMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Çeşitli temaslar için Washington'a gitmek isteyen Adalet Bakanlığı heyetine, ABD yönetiminin vize vermediği iddia edildi.
Çeşitli temaslar için Washington'a gitmek isteyen Adalet Bakanlığı heyetine ABD yönetiminin vize vermediği iddia edildi.
İHA'nın haberinde heyette kimlerin olduğu ve ABD'de ne tür temaslarda bulunulacağı açıklanmadı.
BAKANLIK YETKİLİLERİ YALANLADI
Ancak açıklamaya bakanlık yetkililerinden yalanlama geldi. Yetkililer, böyle bir heyetin söz konusu olmadığını, dolayısıyla herhangi bir vize başvurusunun da yapılmadığını açıkladı.
VİZE KONUSUNDA OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUM
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen ABD'li heyetin vize krizini aşmak için yaptığı temaslarıyla ilgili "Görüşmeler olumlu bir şekilde yapıldı. Ben daha olumlu anlamda seyretmesi gerektiğini düşünüyorum." demiş, ABD'nin çifte vatandaşlarla ilgili talep ettiği bazı görüşmelerin de sağlandığını belirmişti.
Abdulhamit Gül, ABD tarafından iyi niyetli, olumlu bir adım atılması durumunda Türkiye'nin de buna olumlu karşılık vereceğini kaydetmişti.
KRİZ 8 EKİM'DE BAŞLADI
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını askıya almıştı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de mütekabiliyet esası uyarınca ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya almıştı.
Krizin çözümü için ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cohen başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığına gelmiş ve 4 şart sunmuştu.
İŞTE ABD'NİN SUNDUĞU VE TÜRKİYE'NİN REDDETTİĞİ O ŞARTLAR
ABD heyeti vize krizinin bitmesi için dört şartını açıklamıştı. İşte o şartlar:Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar verilmeli.Çalışanlara dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli.Temasların ABD'nin isteğiyle uyumlu olup olmadığı sorulmalı.Çalışan ABD'nin isteğiyle temas yürüttüyse tutuklanmamalı.
Kaynak: haberinburada
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