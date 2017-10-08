ABD'NİN VİZELERİ DURDURMASININ ARDINDAN DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
ABD'nin Türkiye'den yapılan vize başvurularını askıya almasının ardından, 3,61 TL seviyelerinde seyreden dolar, anında 3,65 TL'ye yükseldi.
ABD Büyükelçiliği'nin Türkiye'den yapılacak vize başvurularını askıya almasına, dolar anında tepki verdi. 3,65 TL dolaylarında seyreden dolar kuru, serbest piyasada anında 3,64 TL'ye yükseldi. Doların serbest piyasada yükselişi devam ediyor.
ABD'den yapılan vizelerin askıya alınmasıyla ilgili açıklama şöyle:
Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD hükümetini Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD Misyonu'nun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin, taahhütleri yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla şu andan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır.
DOLAR AÇIKLAMAYA TEPKİ GÖSTERDİ, YÜKSELİŞE GEÇTİ
ABD Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bu açıklamanın ardından dolar hareketli bir seyir izlemeye başladı.
Kaynak: haberinburada
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