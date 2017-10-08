ABD, Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya aldı. Karara gerekçe olarak diplomatların güvenliği gösterildi. Ancak olayın perde arkasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı M.T.'nin ajanlık suçlamasıyla tutuklanmasının alınması yer alıyor.

CASUSLUKTAN GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçleri, ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi M.T'yi gözaltına almış, M.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Siyasi ve askeri casusluk, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

"BAZI İSİMLER İNTİKAM PEŞİNDE"

Bu gelişmenin ardından ABD Büyükelçisi John Bass, İstanbul Konsolosluğunda bir grup gazeteciyle bir araya gelerek açıklamalarda bulunmuştu. Bass, casusluk suçlaması ve tutuklama ile ilgili olarak hükümete yakın basın organlarının yaptığı yayından rahatsızlığını dile getirmiş ve hükümetten "bazı isimlerin intikam peşinde" olduğunu da iddia etmişti.

GÖRÜŞMEYE DAİR AYRINTI VERMEDİLER

Dün akşam saatlerinde ise ajanslar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'un telefon görüşmesi yaptığını duyurmuşlardı. Görüşme talebi ABD tarafından gelmiş ancak görüşmeye dair ayrıntılara yer verilmemişti.

ABD'nin Türkiye'den gelen vize başvurularını durdurmasının arka planında bu gelişmelerin yattığı uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Kaynak: haberinburada